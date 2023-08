Zwei männliche Teilnehmer im Alter von 40 und 60 Jahren sind am Sonntag beim Schwimmen des Halbironman-Triathlons im irischen Youghal ums Leben gekommen. Das gab der Veranstalter bekannt. Die Männer seien nach unabhängig voneinander aufgetretenen Notfällen auf der 1,9 km langen Strecke in der Keltischen See medizinisch versorgt worden, für beide kam aber jede Hilfe zu spät.

Das Rennen hätte eigentlich am Samstag stattfinden sollen, wurde wegen eines Sturmtiefs aber vertagt.