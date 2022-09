Ironman auf Hawaii: Die Kosten explodieren für die Athleten

„Man sollte schon unter die ersten Zehn kommen, um die Kosten zu decken“, betont er mit Blick auf die in diesem Jahr noch mal deutlich gestiegenen Ausgaben. Die Flüge sind teurer geworden, vor allem aber sind die Unterbringungskosten in die Höhe geschossen. Die Inflation ist ein Grund, es gibt aber mehrere.

Hinzu kommt beispielsweise, dass sich die Zahl der qualifizierten Triathletinnen und Triathleten erhöht hat, was an den Absagen der WM-Rennen auf Hawaii 2020 und 2021 liegt. Erstmals wird es daher zwei Rennen - am 6. Oktober unter anderem mit den Profi-Frauen und am 8. Oktober mit den Profi-Männern - geben. Die Nachfrage ist also noch mal gestiegen, und das bei einem Angebot auf begrenzten Raum auf einer Insel.