Mit Auto kollidiert: Radsport-Talent im Koma

Das belgische Radsport-Talent Tijl De Decker liegt nach einem Trainingsunfall im Koma. Das teilte sein Team Lotto-Dstny mit. Der 22-JĂ€hrige war am Mittwoch mit einem Auto kollidiert und hatte nach Medienberichten viel Blut verloren. Nach einer Not-Operation in Lier wurde De Decker in das nahe UniversitĂ€tskrankenhaus seiner Heimatstadt Antwerpen verlegt. Weitere Angaben ĂŒber seinen Gesundheitszustand machte das Team mit RĂŒcksicht auf die PrivatsphĂ€re nicht.