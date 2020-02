Körner und Wagner: Unterschiedlicher Abschied zweier WM-Helden

Obwohl Wagners Schwester eine Parte an den Fußballbund geschickt hatte, dürfte die Trauernachricht auf dem Postweg versehentlich in falsche Hände geraten sein. Zudem schien just Wagners Begräbnis im Wiener Online-Bestattungskalender nicht auf. Weshalb niemand vom ÖFB einem seiner größten Spieler die letzte Ehre erwies. Gleiches kann am Donnerstag nicht passieren, wenn Wagners ehemaliger WM-Mitstreiter Alfred Körner in der Pfarrkirche St. Anna von 12.30 bis 13.30 Uhr öffentlich aufgebahrt und anschließend auf dem Baumgartner Friedhof beigesetzt wird.