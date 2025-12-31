Mission Olympia 2028: Jakob Schubert wird zum Kletter-Methusalem

Jakob Schubert ist nicht nur der erfolgreichste Sportkletterer der Geschichte (6 WM-Goldmedaillen), mit seinen 35 Jahren ist der Innsbrucker inzwischen auch der Methusalem in der Steilwand.

Trotzdem zieht es Jakob Schubert weiter nach oben. Der Gipfelstürmer, der am Silvestertag seinen 35. Geburtstag feiert, nimmt auch noch die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles ins Visier, wo erstmals in seiner Paradedisziplin Vorstieg um Medaillen geklettert wird. Jakob Schubert über...

seine Entscheidung, die Karriere fortzusetzen Die letzte Saison war die erste im Laufe meiner Karriere, in der ich richtig mit Wehwehchen zu kämpfen hatte. Meine Fingerverletzung war doch sehr langwierig und hat mich extrem gefordert. Ich wollte unbedingt wieder das Gefühl haben, dass es passt. Erst dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich bis Olympia weitermache. Über so ein Projekt muss man sich ja schon Gedanken machen: Will ich mir das noch einmal antun? Macht es Sinn? Habe ich genug Spaß und Motivation?

seinen Antrieb Ich habe gemerkt, dass mir das Klettern und das Trainieren immer noch genau so taugt wie vor 20 Jahren. Mir fällt es nicht schwer, voll reinzubuggeln, weil es im Moment nichts anderes gibt, das ich lieber tun würde. Und nach so einem Jahr wie dem letzten wollte ich auch nicht aufhören. Ich konnte nicht das zeigen, was ich drauf habe. Jetzt gibt’s mit L.A. 2028 ein langfristiges Projekt.

die Premiere der Medaillenentscheidung in seiner Paradedisziplin Vorstieg in Los Angeles Wenn das nicht gekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nicht bis 2028 weitergemacht. Die Kombination aus Bouldern und Vorstieg, die wir in Paris noch hatten, hätte mich nicht mehr gereizt. Noch drei Jahre beide Disziplinen zu trainieren – das würde mein Körper auch nicht mehr derpacken. Ich weiß nicht, ob ich jemals noch in einem Boulder-Weltcup starten werde.

seine nächsten Ziele Das Jahr 2026 ist nicht so wichtig wie die beiden Saisonen darauf. Ich werde mich nächste Saison sicher nicht kaputtmachen, sondern werde es etwas lockerer angehen. Trotzdem wird es Wettkämpfe geben, die ich mir herauspicke.

die Spuren seines Alters Ich habe das Gefühl, dass ich mehr aufpassen muss als früher. Ich muss mich bewusst zügeln – das ist vielleicht eine Schwäche von mir. Es fällt mir nicht so leicht, weniger zu trainieren, als ich gerne machen würde.

Das ist die Lehre aus der letzten Saison: Dass ich meinen Körper nur so fordere, was er auch aushält. Ich verfolge halt eher die Philosophie: Je mehr man arbeitet, desto besser wird man. Schlussendlich ist es aber nicht so. Ich muss lernen, dass weniger manchmal mehr ist. Aber ich komme da aus meiner Haut nicht so leicht heraus.

die Mission Olympia Mein Anspruch ist es, 2028 immer noch konkurrenzfähig zu sein. Dann hat man automatisch eine Chance auf eine Medaille. Ich glaube zwar nicht, dass ich 2028 als größter Favorit auf Gold nach L.A. fahre, aber mein Ziel muss es sein, dass man über mich redet und ich um die Medaillen mitkämpfe.

Verbesserungspotenzial im fortgeschrittenen Alter Ich habe schon relativ lange das Gefühl, dass ich physisch nicht mehr besser werde. Da geht’s eigentlich jedes Jahr darum, wieder auf mein Toplevel zu kommen. Klettern ist grundsätzlich aber ein sehr komplexer Sport, da geht’s um technische und taktische Komponente.