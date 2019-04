Klettern: Die vielen Aufstiegshilfen auf dem Weg nach Tokio

In dieser Saison, die am Wochenende mit einem Boulder-Weltcup in Meiringen beginnt, steht der Doppelweltmeister aber vor einer neuen Herausforderung: Denn der beste Kletterer der Gegenwert muss sich wie seine Kollegin Jessica Pilz, die Lead-Weltmeisterin von Innsbruck, erst einmal für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren.

Gerade einmal 20 Tickets sind pro Geschlecht zu vergeben, und dafür bieten sich den europäischen Kletterern nur drei Gelegenheiten: Bei der WM in Hachioji (JPN), bei einem Qualifikationswettkampf in Toulouse sowie bei der EM in Moskau. „Das wird eine sehr spezielle Saison, weil alles im Zeichen von Olympia steht.“ Der Innsbrucker glaubt, dass das Niveau im Weltcup deshalb sogar ein wenig sinken könnte, „denn alle werden schauen, dass sie bei den drei Qualifikationswettkämpfen in Topform sind.“

Der 28-Jährige HZS-Athlet, der in seine zwölfte Weltcupsaison geht, gibt zu, dass er auch wegen der Olympia-Premiere 2020 seine Karriere noch nicht beendet hat. Mit dem Wissen, dass selbst eine Goldmedaille in Tokio die Erfolge bei der Heim-WM in Innsbruck nicht übertreffen wird können. „Das wird immer das Highlight meiner Karriere bleiben.“