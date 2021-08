Schubert nach Bronze-Jubel: "Gefühl gehabt, alles läuft gegen mich"

Wo reihen Sie diese Bronzemedaille inmitten all Ihrer Erfolge vor allem bei Weltmeisterschaften ein?

"Das kann man nicht vergleichen, das ist ganz etwas Anderes. Was Olympia so besonders macht, ist, dass es eine viel eine größere Bühne ist. Dadurch probieren alle noch einmal viel professioneller darauf hinzuarbeiten. Man hat einfach einen ganz anderen Druck und eine Nervosität wie bei einer Weltmeisterschaft - es ist doch nur alle vier Jahre. Ich habe das Pech oder das Glück, dass Klettern das erste Mal bei den Spielen dabei ist. Ich hätte schon bei zwei, drei Spielen dabei sein können. Aber von dem her habe ich nicht viele Chancen in meinem Leben, eine Medaille zu gewinnen, weil ich schon älter bin. Und weil ich so wenige Chancen habe, macht es das so unglaublich besonders."