Dadic beendete Siebenkampf auf Rang acht, Olympia-Gold an Thiam

Dadic war auf Rang acht in den zweiten Tag gegangen, büßte aber gleich im ersten Donnerstag-Bewerb, dem Weitsprung, mit 6,11 m ihre Chance ein, vielleicht doch noch in den Medaillenkampf eingreifen zu können. "Der Sport kann so schön sein, aber es kann einem auch das Herz brechen", trauerte die emotionale Welserin im ORF-Interview einer besseren Platzierung nach.

Oberschenkelprobleme bei Dadic und Mayr

"Das traurige am ganzen Wettkampf ist, Bronze wäre nicht so, dass ich sage, das kann ich nicht oder ich brauche sieben Bestleistungen. Das ist in einem Bereich, wo ich nur zwei gute Tage gebraucht hätte. Es ist schade, man trainiert so lange darauf hin und dann funktioniert es einfach nicht. Ich bin maßlos enttäuscht", meinte die Hallen-Vizeweltmeisterin von 2018.