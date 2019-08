Kitzbühel live: Thiems Viertelfinal-Partie gegen Andujar

Nach dem sicheren 6:3, 6:2-Erfolg gegen Landsmann Sebastian Ofner am Mittwoch wartet nur einen Tag später bereits das Viertelfinale beim Generali Open in Kitzbühel. Thiem trifft auf den Spanier Pablo Andujar. Thiem hat eine 2:0-Siegesbilanz stehen. Andujar besiegte kurz zuvor den zweifachen deutschen Kitz-Sieger Philipp Kohlschreiber.

"Ich habe schon zweimal gegen ihn gespielt, allerdings noch nie in der Höhenlage", erinnerte sich Thiem an zwei Begegnungen in Rio de Janeiro (2016: 6:3,6:4, 2018: 4:2 Aufgabe Andujar). "Er hat in Gstaad schon einmal gewonnen. Ich freue mich, morgen habe ich das Publikum voll auf meiner Seite."