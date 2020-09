Kampf gegen Rassismus: Trump feuert gegen seinen Lieblingssport

Für Donald Trump ist die Sache mit den NFL-Einschaltquoten völlig klar. Spieler der National Football League protestieren knieend während der Hymne oder durch andere Gesten gegen Rassismus und Polizeigewalt, der amerikanische Bürger möchte Sport und Politik nach Meinung des US-Präsidenten aber lieber trennen. Und deswegen waren die Werte der übertragenden Sender am ersten Spieltag schlechter als im Jahr zuvor. „Die Leute werden das nicht (nochmal) ertragen“, schrieb Trump. So einfach ist es aber nicht.

Und so geschlossen, wie etwa bei den Basketballern in der NBA, sind die Proteste gegen die soziale Ungerechtigkeit in der NFL auch gar nicht - Trumps beleidigter Kommentare auf Twitter zum Trotz.