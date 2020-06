US-Präsident Trump ist für ein Kaepernick-Comeback in der NFL

Trump hatte sich 2016 öffentlich an Kaepernick und dessen Protestform abgearbeitet und ihn dafür kritisiert, die Flagge der USA nicht zu respektieren. Erst vor kurzem hatte Trump seine Kritik an knienden Sportlern erneuert und angekündigt, die NFL und auch die Fußball-Profi-Liga MLS nicht mehr intensiv verfolgen zu wollen, weil die beiden Ligen ihren Spielern das Knien bei der Hymne erlauben.

"Ich war sehr enttäuscht über die NFL, als sie ihre Stellungnahme veröffentlicht hat, und ich war sehr enttäuscht über US Soccer. Wir unterstützen US Soccer, und jetzt kommen sie und sagen, man kann tun, was man will. Nein. Wir müssen Respekt haben vor unserer Flagge und unserer Nationalhymne", forderte Trump in einer weiteren Sequenz des Interviews.