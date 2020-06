Sportstars gegen Rassismus: Die Kritik an Trump wird lauter

Sein ehemaliger Mitspieler Steve Kerr ist Headcoach der Golden State Warriors und empört: „Das ist Mord. Widerlich! Ernsthaft, ’what’s wrong with US’?“ Der Deutsche Dirk Nowitzki (41), der im Vorjahr seine Karriere bei den Dallas Mavericks beendet hatte, aber noch immer in den USA lebt, schrieb: „Ich bin am Boden zerstört und traurig, dass wir so etwas immer und immer wieder sehen. Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder.“

Besonders eine Stimme wird in den USA zum Thema Rassismus gehört. Colin Kaepernick ist ehemaliger Quarterback in der NFL und bekommt seit seinem knienden Protest gegen Polizeigewalt bei der US-Hymne im Jahr 2016 keinen Job mehr. Zu den aktuellen Vorkommnissen schrieb er: „Wenn gutes Benehmen zum Tod führt, ist Revolte die einzige logische Reaktion. [...] Wir haben das Recht, uns zu wehren! Ruhe in Power George Floyd.“