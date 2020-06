Rassismus-Diskussion in den USA: Kaepernick soll wieder spielen

Das Thema Polizeigewalt und Rassismus ist seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd sehr präsent und hat zu zahlreichen Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern geführt.

Goodell betonte zudem, dass er Kaepernick nicht nur als Spieler „am Tisch begrüßen“ würde. Kaepernick könne auch so dabei helfen, dass die NFL bessere Entscheidungen für Veränderungen in der Gesellschaft treffe. „Ich hoffe dass wir nun an einem Punkt sind, an dem jeder engagiert ist für einen langfristigen, nachhaltigen Wandel“, sagte Goodell.