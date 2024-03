Judo-Ass Borchashvili startet doch nicht beim Heim-Grand-Prix in Linz

Der Olympia-Dritte Shamil Borchashvili lässt das Judo-Grand-Prix -Turnier in seiner oberösterreichischen Heimat Linz (8. bis 10. März) aus. Das gab der Verband Judo Austria am Mittwochfrüh bekannt.

"Shamil musste in Taschkent bei fünf Kämpfen viermal ins Golden-Score, brachte es auf eine Gesamt-Netto-Kampfzeit von 21:59 Minuten. Dazu kam die beschwerliche Rückreise", argumentierte Markus Moser.

Nach Rücksprache mit der sportlichen Führung entschied Borchashvili, nach dem anstrengenden Grand-Slam-Turnier in Taschkent auf körperliche Schonung zu setzen. "Ich fühle mich sehr ausgelaugt, benötige noch ein paar Tage Pause", sagte der Vorjahressieger.

Trainingsumstellung während Ramadan

Am Montag beginnt voraussichtlich der islamische Fastenmonat Ramadan. Laut der Verbandsangaben werden die Borchashvili-Brüder Shamil und Wachid in dieser Zeit gemeinsam mit fünf Georgiern während des Tages ruhen und in der Nacht, ab 22.00 Uhr, trainieren.

"Wir haben das schon letztes Jahr so gehandhabt. Auf diese Weise läuft die Olympia-Vorbereitung praktisch ungestört weiter", sagte Shamil Borchashvili.