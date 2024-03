Judo: 574 Aktive aus 82 Nationen beim Grand Prix in Linz

Seit Montag wird aufgebaut, am Mittwoch werden die Matten in der TipsArena in Linz aufgelegt. 832 Quadratmeter sind davon für die vier Wettkampf-Flächen nötig, dazu kommen 500 Quadratmeter Warm-up-Fläche. Circa 50 Personen sind mit dem Aufbau beschäftigt. Von 8. bis 10. März werden dann einige der besten Judoka der Welt beim Grand Prix an den Start gehen.

Österreich stellt ein 34-köpfiges Team, das sich im Olympiazentrum in Linz auf das Heimturnier vorbereitet hat. ÖJV-Headcoach Yvonne Snir-Bönisch ist zuversichtlich: „Ich erwarte mir fünf Medaillen. Wir wollen Punkte für die Olympia-Qualifikation und Selbstvertrauen für die bevorstehenden Saisonhighlights sammeln.“