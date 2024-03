Protest gegen das Hammer-Urteil: Rapid wehrt sich gegen die Sperren

Rapid wird sich gegen das Hammer-Urteil der Bundesliga wehren. Besonders die unbedingten Sperren nach den homophoben Gesängen nach dem 3:0 im Derby gegen die Austria empfinden die Hütteldorfer als zu hoch.

Präsident Alexander Wrabetz kündigte am Dienstag an, dass der Klub Protest gegen die Strafen einlegen wird. Sicher ist aber bereits, dass der der Protest keine aufschiebende Wirkung hat, die Spieler sind in Klagenfurt auf jeden Fall gesperrt.