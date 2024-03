Nach dem 1:1: Lustenau-Trainer Heraf droht Rapid-Fan Watschen an

Nach dem Spiel erzählte Heraf bei der Pressekonferenz, dass er zuerst gar nicht glauben konnte, dass sein Name von den Fans des Gegners gerufen werde. „Ich habe meinen Co-Trainer gefragt, ob sie wirklich mich meinen. Das sind die besten Fans in diesem Land, ich habe mich sehr gefreut .“



Ein Fan dürfte „Schleich di do“ runtergerufen habe, was Heraf in Rage versetze. Zu sehen und hören ist, wie der frühere ÖFB-Nachwuchsteamchef schreit: „Kumm her, wannst dich traust. Kriegst a Watschn gleich do. Kumm owa.“

Danach wurde der Zuschauer vom verärgerten Coach noch „Schwammerl“ gerufen.