Gijon am Wörthersee? Rapid und Klagenfurt reicht ein Remis

Hätte die Bundesliga einen Dramaturgen engagiert, hätte es dieser nicht besser hingekriegt. Vier Teams müssen am letzten Spieltag noch um einen Platz in der Meistergruppe zittern. Rapid ist nach einem 1:1 gegen Schlusslicht Lustenau noch nicht durch, die Austria nach einem Sieg in Linz noch im Rennen. Fix ist: Der LASK buchte für die Meistergruppe, der WAC ist fix in der Qualifikationsgruppe. Die Kärntner können als Achte nur die Austria überholen, Rapid aufgrund der direkten Duelle nicht mehr. Auch Hartberg muss noch zittern, Austria Klagenfurt ebenso. Im „Finale“ empfangen die Kärntner Rapid, beiden Teams reicht ein Remis.

Erst jetzt wachte der Favorit auf. Der Dauerdruck führte zum Ausschluss von Grabher, der auf der Linie mit dem Oberarm abgewehrt hatte. Hameter entschied auf Handspiel. Den Elfmeter verwertete Grüll zum 1:1 (76.). Den fixen Einzug in die Top 6 beim finalen Sturmlauf vor 18.700 Fans verhinderten die Stange und eine Top-Parade von Goalie Schierl (87.). Bei der Entscheidung in Klagenfurt drohen Rapid neben Kongolo noch die Sperren von Burgstaller, Grüll, Hedl, Hofmann und Schick. Am Montagabend tagt der Strafsenat.

Schauplatz Linz

Die Austria bleibt also dank eines 2:1-Sieges bei BW Linz im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe. In dieser Woche gab es viel Diskussionsbedarf, nachdem man im Derby in der ersten Hälfte nur physisch anwesend war. Ganz anders gestern in Linz: Da suchte man sofort das heil in der Offensive und fand es schon nach vier Minuten: Der Franzose Guenouche bediente Dominik Fitz, der eine schöne Aktion mit einem Schuss ins lange Eck abschloss. Die Austria hörte aber bald auf zu drängen, und die Linzer kamen mit ihrer ersten Chance zum Ausgleich. Eine Energieleistung von Fabio Strauss führte zum 1:1. Die Wiener schlugen zurück, Andreas Gruber traf in der Nachspielzeit zum neunten Mal in der Saison. Nach der Pause waren die Linzer dominanter, die Austria rettete aber die drei Punkte.

Schauplatz Graz

Sturm war daheim gegen den WAC Favorit, aber auch gewarnt: Die Kärntner gewannen sieben der jüngsten acht Gastspiele in Graz. Nun setzte es die zweite Niederlage, die Steirer siegten klar 4:0. Die ersten 45 Minuten waren nicht zwingend das Beste, was die beiden Teams in dieser Saison schon zeigten. Sturm war tonangebend, aber kaum zwingend. Der WAC erlebte nach der Pause bitterere Minuten. Zunächst scheiterte Zimmermann an Sturm-Goalie Jaros, das sorgten Mika Biereth (66.) und Manprit Sarkaria (69.) für einen Doppelschlag. Am Ende trafen auch noch Dimitri Lavalee und David Affengruber.