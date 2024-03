Hammer-Urteil gegen Rapid: Sechs Spiele Sperre für die Stars

Am Montagnachmittag vermeldete Rapid den Spendenrekord auch offiziell: Im Rahmen des Heimspiels gegen Lustenau (1:1) wurde wie vom KURIER berichtet ein Scheck in der Höhe von 121.899 Euro übergeben.

Alle Angezeigten - von Geschäftsführer Steffen Hofmann (wegen Beleidigung), über Co-Trainer Stefan Kulovits bis zu den fünf Spielern (wegen der Teilnahme an homophoben Gesängen) - fuhren nach Hietzing, um in der Bundesliga-Zentrale vom Recht der persönlichen Anhörung beim Strafsenat Gebrauch zu machen.

Zusätzlich sollte Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger - als Universitätsprofessorin übrigens eine Expertin für das Gebiet Gender and Diversity - den mittlerweile ausgearbeiteten "Maßnahmenkatalog des SK Rapid gegen Homophobie und Sexismus" zu erklären. Dienstagmittag werden die breit gefächerten Maßnahmen in Hütteldorf der Öffentlichkeit präsentiert.

Kaum Vergleichsfälle

Für den Senat war es ein Gang in unbekanntes Gebiet. Bislang gab es in Österreich kaum vergleichbare Fälle. Am ehesten zu vergleichen war ein Fall in Frankreich, als vier Stars von Paris SG nach dem 4:0 gegen Erzrivale Marseille mit den PSG-Fans im Stadion homophobe Gesänge anstimmten. Für die PSG-Spieler gab es jeweils ein Spiel bedingter Sperre, also eine Strafe auf Bewährung.