Tauschgeschäfte

Mit Matthew Stafford haben sie sich einen neuen Quarterback geholt. Für ihn gaben sie nicht nur ihren Spielmacher Jared Goff an die Detroit Lions ab, sondern auch ihr Erstrundenwahlrecht im Draft für die kommenden zwei Jahre. Beim Draft werden jedes Jahr in sieben Runden die besten Talente vergeben. Jedes Team hat pro Runde einen Pick, das schlechteste der Vorsaison beginnt. Und da sich die Rams auch noch Star-Verteidiger Von Miller von den Denver Broncos für ihr Zweit- und Drittrundenwahlrecht holten, wird beim kommenden Draft für sie nicht viel herausschauen. Die Rams müssen in den ersten Runden tatenlos zusehen, wie ihre Konkurrenten ihnen die besten Talente vor der Nase wegschnappen.

An morgen denkt man also derzeit nicht in der Stadt der Engel. Zumal die aktuelle Truppe auch nicht lange gehalten werden kann. Gute Spieler wie auch Top-Passempfänger Odell Beckham jr., den die Rams während der Saison aus Cleveland holten, werden in der Regel immer teurer. Läuft ein Vertrag aus, muss man einen besseren anbieten, will man den Spieler halten. Das heißt gleichzeitig, dass man sich von anderen Akteuren trennen muss, sonst hat man ein Problem mit der Gehaltsobergrenze. Dass man es auch anders in den Superbowl schaffen kann, beweist Final-Gegner Cincinnati: Die Bengals waren vor zwei Jahren noch das schlechteste Team der Liga. Demnach durfte man im Draft beginnen und verpflichtete da Quarterback Joe Burrow.