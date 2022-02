Super Bowl: In der Halbzeit wird gerappt

Werbung

Der Super Bowl ist jedes Jahr wieder nicht nur ein riesiges Sportereignis, sondern auch ein Musikspektakel und eine Riesenplattform fĂŒr die Werbeindustrie. Um die 100 Millionen Menschen allein in den USA verfolgen das Finale um die Meisterschaft in der National Football League live im Fernsehen. Kein anderes Ereignis in dem sportbegeisterten Land zieht die Leute so sehr in den Bann wie dieses eine Footballspiel am Ende einer NFL-Saison.

FĂŒr einen 30-Sekunden-Werbespot bekommt der ĂŒbertragende TV-Sender NBC in diesem Jahr Medienberichten zufolge bis zu sieben Millionen US-Dollar. Im amerikanischen Profi-Football richten sich sogar der Spielablauf und die Pausen zwischen den SpielzĂŒgen nach der LĂ€nge der eingeblendeten Werbungen.

FĂŒr die eigens angefertigten Sonder-Werbespots heuern Firmen berĂŒhmte Stars an. Diesmal sind beispielsweise Scarlett Johansson und Ehemann Colin Jost fĂŒr einen Technologieanbieter im Einsatz, Mila Kunis und Demi Moore - Ehefrau und Ex-Frau von Ashton Kutcher - fĂŒr einen Telekommunikationsanbieter.

"Nipplegate"

Die Halbzeitshow war lange nicht mehr als eine BĂŒhne fĂŒr Marching-Bands von UniversitĂ€ten - bis Michael Jackson 1993 fĂŒr eine Revolution sorgte. Seitdem gilt die Show als eine der grĂ¶ĂŸten Auszeichnungen fĂŒr einen Musiker - und als Quelle fĂŒr Geld und Aufmerksamkeit.

Stars wie Madonna, Prince oder die Rolling Stones standen schon auf der Halbzeitshow-BĂŒhne. Im vergangenen Jahr trat der kanadische SĂ€nger The Weeknd ("Blinding Lights") auf, im Jahr zuvor waren es Shakira und Jennifer Lopez. 2004 endete die Show im Eklat, als Justin Timberlake seiner Duett-Partnerin Janet Jackson am Oberteil riss und ihre Brust entblĂ¶ĂŸte. Das konservative Amerika schĂ€umte wochenlang ĂŒber "Nipplegate". Der scheinbar geplante Zwischenfall wurde spĂ€ter als "Fehler in der Garderobe" dargestellt.

Auch diesmal seien Überraschungen geplant, kĂŒndigte Dr. Dre an - Details könne er aber noch nicht verraten. Mit Kleidung habe es aber nichts zu tun, witzelte Snoop Dogg, dem das Lachen aber bald vergehen könnte, denn eine Frau wirft ihm und einem seiner Mitarbeiter vor, sie im Jahr 2013 zu Oralsex gezwungen zu haben. Nun hat die Frau eine entsprechende Klage eingereicht. Der Musiker bestreitet die Anschuldigungen.