Superbowl gegen die Rams: Die Bengals setzen auf drei Wunderknaben

Burrow wuchs in Ohio auf, ist in Cincinnati also so etwas wie ein Lokalheld. Mit der Verpflichtung von Chase ein Jahr nach Burrow gingen die Bengals ein großes Risiko ein, hätten sie doch auf anderen Positionen größeren Handlungsbedarf gehabt. "Ich habe allen gesagt, dass es nicht daneben gehen wird", sagt Chase heute und grinst, nachdem er voll eingeschlagen hat.