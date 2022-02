Countdown zum Super Bowl: "Hier gibt es keine Hooligans"

Man könnte meinen, es ist schon wieder Weihnachten. Doch das Funkeln in den Augen von Chris Calaycay hat einen ganz anderen Grund: In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt in Los Angeles Super Bowl LVI. "Das ist für uns Amerikaner ein Feiertag", freut sich der Trainer der Vienna Vikings, der auf Hawaii geboren und in Oregon aufgewachsen ist, schon auf die Partie der Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals.

Tatsächlich erfreut sich das größte Einzelsportereignis der Welt aber auch unter den Österreichern immer größerer Beliebtheit. Calaycay spielte bis zum College in den USA, ehe er nach Wien übersiedelte und mit den Vikings zuerst als Spieler und dann als Trainer große Erfolge feierte. Der 45-Jährige hat in den letzten gut 20 Jahren tatkräftig mitgeholfen, auch in Österreich die Begeisterung für das "Eierlaberl" zu entfachen. Was ihn am Football-Sport neben den taktischen Finessen und beinharten Tacklings so fasziniert? "Es gibt keine Hooligans. Die Fans der verschiedenen Teams feiern gemeinsam, grillen auf dem Parkplatz. Und dann schauen sie sich das Spiel an."