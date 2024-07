Japans Star Ran Takahashi lässt eine Nation vom Titel träumen

An einem Mittwoch zu Mittag strömen die Fans in Massen in Richtung Halle, mit den roten Trikots in der Farbe ihres Nationalteams, am Rücken mit Nummer und Name beflockt. "1 - NISHIDA" ist da zu lesen, "3 - FUKATSU", "8 - SEKITA", "12 - RAN". "12 - RAN". "12 - RAN". Immer wieder "12 - RAN".

Es ist 52 Jahre her, dass Japan mit den Volleyball-Männern zuletzt olympisches Gold gewann, bei den Spielen in München. Ran Takahashi soll ausschlaggebend dafür sein, dass diese Un-Serie in Paris ein Ende findet.

In der Süd-Paris-Arena, einem Messegelände, machte sein Team am Mittwoch einen ersten Schritt. In der ausverkauften Halle bezwang Japan Argentinien nach hartem Kampf in vier Sätzen. In der Tabelle liegt man hinter den USA auf Rang zwei, dahinter folgen Deutschland und Argentinien.