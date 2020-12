Jakob Pöltl schlug mit San Antonio seinen Ex-Klub Toronto

Jakob Pöltl feierte am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit den San Antonio Spurs ein 119:114 gegen seinen Ex-Klub Toronto Raptors. Der 25-jährige Center aus Wien steuerte vier Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists in 18:47 Minuten auf dem Parkett bei. Die Texaner fixierten den zweiten Saisonsieg mit einem 9:0-Run in den letzten 67 Sekunden der Partie.

Pöltl sprach nach dem Duell mit den Kanadiern, deren Dress er von 2016 bis 2018 getragen hatte, von einem „echten Krimi“. Am Ende hätten die Spurs die „Big Plays“ gemacht. Angeführt wurde San Antonio einmal mehr von DeMar DeRozan, der 27 Punkte erzielte. Dejounte Murray markierte mit elf Punkten und je zehn Rebounds sowie Assists ein Triple-Double.