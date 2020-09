Italienische Überraschung im Herren-Zeitfahren der Rad-WM

Auf der Rechnung hatten ihn die Auskenner schon, dass aber Filippo Ganna dann wirklich den zweifachen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis abhängen würde (und das gleich um 39 Sekunden), das war dann in diesem Ausmaß eher nicht zu erwarten. Nach 32 Kilometern auf der Formel-1-Strecke in Imola und um sie herum wurde der Lokalmatador am Freitag entsprechend gefeiert.

"Es ist ein Traum", sagte der 24-Jährige aus Verbania, der zuvor vor allem Erfolge auf der Bahn gesammelt hatte - darunter vier Weltmeistertitel in der Einerverfolgung. "Ich hatte keinen Druck und bin sehr entspannt hier hergefahren."

Für den Australier Dennis reichte es in der Emilia-Romagna nur zum fünften Rang, hinter dem belgischen Wunderwuzzi Wout van Aert (+26), dem Schweizer Stefan Küng (+29) und dem Waliser Geraint Thomas (+37).