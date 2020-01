IOC-Boss Thomas Bach: "Europa ist in jeder Hinsicht zögerlich"

Keine einfache Zeit also für den Präsidenten des IOC. Irrtum! Am Rande der Olympischen Jugendspiele in Lausanne nahm sich Bach Zeit für ein Gespräch. Während einer Fahrt mit der Zahnradbahn vom Col de Bretaye (wo der neue Bewerb Skibergsteigen stattfand) nach Villars parierte der ehemalige Fechter jede Frage souverän. Bach sprach über …

die Krise der Olympischen Bewegung:

Wo sehen Sie eine Krise? Maximal in Europa! Doch Europa ist in jeder Hinsicht zögerlich, nicht nur was Olympia betrifft, sondern auch bezüglich Investitionen in die Zukunft. Wenn Sie sich die wirtschaftliche, politische, soziale Entwicklung anschauen, ist uns Asien schlichtweg ein paar Schritte voraus in seiner Dynamik.

Korruption:

Wir sind anerkannt im Kampf gegen Korruption im Sport. Wir haben große internationale Kooperationen initiiert, in denen wir mit vielen Regierungen zusammenarbeiten, ebenso mit den Vereinten Nationen, mit Interpol und Europol. Aber natürlich: In meinen Heimatland gibt es eine Handvoll Medienschaffende, für die ich in den letzten 20 Jahren keine richtige Entscheidung getroffen habe.

das russische Staatsdoping:

Wir können in dieser Causa nur auf das Urteil des unabhängigen Sportgerichtshofs CAS warten (Ob Russland von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen bleibt und keine internationalen Wettkämpfe austragen darf; Anm.). Wir haben nur zwei Anliegen: Die Entscheidung muss schnell kommen und sie darf keinerlei Spielraum für Interpretationen lassen.