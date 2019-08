Olympia: Kartonbetten und Matratzen-App für Tokio-Athleten

Die Betten im Athletendorf bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sind individuell anpassbar. Aus stabilem Karton gefertigt, sind sie nach Belieben verlängerbar. Der Liegekomfort soll hohen Standard haben, gibt es für die speziellen Matratzen doch eine App zum Regulieren des Härtegrades. Das war es dann aber auch schon mit dem Luxus in den Wohneinheiten, die japanisch angepasst klein ausfallen.

Noch wird am Athletendorf in der Bay Zone direkt an der Harumi Waterfront gebaut. Ende des Jahres soll es aber so weit fertig sein, und am 14. Juli 2020 sollen die ersten Sportler für die bald darauf am 24. beginnenden Sommerspiele einziehen. Viele Sportstätten sind in der Nähe und in Sichtweite des Athletendorfes, so zum Beispiel ist es zu den Bewerben in den Turnsportarten, im Volleyball, BMX, Tennis, Schwimmen und 3x3 Basketball nicht weit.