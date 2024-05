6.500 Athleten, 43 Disziplinen: Innsbruck wird Österreichs Sporthauptstadt

Sommerliches Skibob-Fahren auf der Bergiselschanze. Minigolf und Stockschießen vor dem Landestheater. Orientierungsläufer im Herzen der Altstadt – Innsbrucker ist von heute bis Sonntag Österreichs Sporthauptstadt. Bei den 4. Austria Finals wird nahezu die gesamte Stadt zur Arena, in zahlreichen Sportarten werden in den kommenden Tagen die österreichischen Meister ermittelt. „Wir freuen uns auf olympisches Flair in der Olympiastadt Innsbruck – und das knapp zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele“, sagt Hans Niessl, der Präsident von Sport Austria.

Warum wurden im Jahr 2021 die Austria Finals ins Leben gerufen? Ziel dieser Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren in Graz über die Bühne ging, ist es, den heimischen Sport in seiner Vielfalt abzubilden. Dabei sollen auch Disziplinen und Bewerbe eine große Bühne bekommen, die für gewöhnlich ein Nischendasein fristen und wenig Aufmerksamkeit erlangen. „Wir wollen diese Sportarten einem breiteren Publikum zugänglich machen“, erklärt Hans Niessl. Daher finden viele Wettkämpfe mitten in Innsbruck statt, außerdem wird kein Eintritt verlangt. Trotz der schlechten Wetterprognosen rechnet man mit 50.000 Besuchern.

© Austria Finals Auch die Minigolfer ermitteln ihre Meister

An welchen Schauplätzen finden die Austria Finals? Das Herz der Veranstaltung schlägt in Innsbruck, die Bewerbe sind aber quer über Tirol verteilt: Seefeld (Frisbee-Discgolf), Wörgl (Inline), Inzing (Ringen), Achensee (Segeln), Schwaz (Base- und Softball), Rum (Gewichtheben), Haiming (Wakeboard). Wie viele Sportler gehen bis Sonntag in Tirol auf Titeljagd? Das Teilnehmerfeld ist heuer so groß wie noch nie. Waren bei der Premiere der Austria Finals 2021 in Graz noch 3.000 heimische Sportler am Start, so werden jetzt in Tirol 6.500 Athleten begrüßt. Die mit Abstand größte Gruppe sind diesmal die Cheerleader (1.300), die in der vollen Olympiahalle die Titelkämpfe bestreiten. Insgesamt sind 32 Sportverbände mit 43 verschiedenen Sportarten bei den Finals vertreten.

Welche Sportarten sind heuer neu dabei? Die Finals wurden über die letzten Jahre immer bunter und facettenreicher. Neu mit an Bord sind die sechs olympischen Sportarten Klettern, Bogenschießen, Ringen, Segeln, Judo und Gewichtheben. Eine Premiere erleben in Innsbruck zudem die Skibobfahrer. Welche Olympia-Stars sind bei den Austria Finals zu bewundern? Die prominentesten Teilnehmer sind wohl die zwei hochdekorierten Kletterer Jakob Schubert und Jessica Pilz, die bei den Sommerspielen in Paris zu den größten österreichischen Medaillenhoffnungen zählen. Rekordweltmeister Schubert (6 Titel) wird am Freitag seinen ersten Lead-Wettkampf in dieser Saison bestreiten. Auch für die Bogenschützin Elisabeth Straka sind die Austria Finals ein wichtiger Formtest in Hinblick auf Paris.

© Austria Finals Die Burmetler-Brüder sind die Großmeister im Tischfußball

Sind auch „exotische“ Sportarten bei den Austria Finals vertreten? Ein Besuch bei den Tischfußballern in der USI Innsbruck könnte sich lohnen. Mit dem 17-jährigen Pielachtaler Stefan Burmetler stellt immerhin die aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste sein Können unter Beweis.