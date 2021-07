Hitze und Eisbad: Magdalena Lobnig startet ins Olympia-Abenteuer

Wer den ersten Olympia-Start in Rot-Weiß-Rot in Japan live sehen will, sollte entweder eine Nachteule sein oder aber ein extremer Frühaufsteher: Am Freitag um 3.10 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (live ORF1) bestreitet Ruder-Ass Magdalena Lobnig ihren ersten Vorlauf in Tokio.

Sechste war die Kärntnerin vor fünf Jahren im Finale von Rio de Janeiro, dieses Mal soll es weiter nach vorne gehen. Einschränkung: „Es gibt sechs, acht Topruderinnen, die fürs Finale in Frage kommen. Und noch ein paar, die unangenehm sind.“

Für Lobnig ist es ein recht langer Aufenthalt in Japan: Nach Viertel- und Semifinale steht das Rennen um die Medaillen erst am Freitag kommender Woche auf dem Plan. Als Glücksbringer sollte ihr Boot taugen: Das Arbeitsgerät ist recht neu und deswegen noch steif, was sich beim Seitenwind auf der Strecke positiv auswirkt. Plus: Es ist jenes Boot, mit dem sie zuletzt den Weltcup in Zagreb gewonnen hat. Und EM-Silber im vergangenen Jahr.

Mehr zu kämpfen hat die seit Montag 31-Jährige aus Völkermarkt mit den Elementen. „Mit den hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit tue ich mich leichter als gedacht“, sagt Lobnig, doch der Seitenwind macht Sorgen, „und er soll ja noch stärker werden. Und es soll noch heißer werden.“ So geht es nach Belastungen ins Eisbad. „Das ist zwar auch nicht angenehm, aber irgendwie müssen wir die Körpertemperatur ja regulieren.“