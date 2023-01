Historische Final-Premiere: Der Superbowl wird zur Familiensache

Für Aufsehen sorgte auch Mama Donna, als sie u. a. 2021 das Wild-Card-Spiel der Eagles in Tampa besuchte und danach in ein Flugzeug stieg, um die zweite Halbzeit des Spiels der Chiefs in Kansas City zu verfolgen. Dort überraschte sie Sohn Travis. Dieser gewann 2019 den Superbowl und Jason 2017. Damals war Travis überglücklich über den Erfolg seines Bruders. „Er hatte es so schwer, viele haben nicht an ihn geglaubt. Deshalb war der Sieg unglaublich cool. Er hat seinen Superbowl gewonnen – die Restlichen gewinne ich.“