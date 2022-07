Auf Gras statt Schnee: Das ist der Marcel Hirscher des Sommers

"Ich bin jetzt Gesamtweltcupsieger und habe daheim die gleiche Kristallkugel stehen wie Marco Odermatt", sagt der 27-Jährige. "Und im Grasskifahren sind jetzt auch keine Haubentaucher dabei."

Dafür steckt auch in diesem Nischensport mittlerweile zu viel Technologie, das Material spielt auch bei den Grasskifahrern eine wichtige Rolle. Was im Winter das Skiwachs, das ist im Sommer das Schmieröl. Die Rollen an den Skiern müssen vor den Rennen eingeölt werden. "Da scheiden sich die Geister, welches Öl am besten funktioniert", erklärt Hannes Angerer, der sein bevorzugtes Öl nicht verraten will. Betriebsgeheimnis. Nur so viel: Es muss aus Umweltgründen biologisch abbaubar sein.