Sieg Nummer 68 ist das Ziel: Marcel Hirschers Team ist komplett

Der große Traum

"Projekt 68" lautet die Überschrift, und der frühere ÖSV-Sportchef Toni Giger ist auch ein Teil des Ganzen. Ziel ist nicht weniger als ein Weltcupsieg auf Hirscher-Skiern, nachdem es für den Athleten Hirscher zu 67 Erfolgen gereicht hat, soll Nummer 68 für den Unternehmer Hirscher folgen. Und ein Produkt sowohl für Profis als auch für Otto Normalskifahrer.

"Ich hatte immer die Vorstellung von einem Sieg auf meinem eigenen Ski", sagt Hirscher, der mit seinem Sinn für Tüfteln und Tunen seine Serviceleute auf Trab hielt, ebenso aber auch seinen Ausrüster Atomic. In stundenlangen Gesprächen über kleinste Details kann sich der 33-Jährige auch heute noch verlieren. Was also lag näher, als selbst in Forschung, Entwicklung und Produktion zu gehen?