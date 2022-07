Kabarettist und Austrianer Klaus Eckel: "Grün-Weiß war indiskutabel"

Klaus Eckel besuchte am Donnerstag das Austria-Training und wurde im Anschluss nicht nur Austria-Mitglied, sondern sicherte sich auch für seine Familie Abos auf der Nord-Tribüne.

"Felix Gasselich", sagt Klaus Eckel, als er nach seiner ersten Austria-Erinnerung gefragt wird. "Ich wollte sein wie Felix Gasselich, ich habe ihn und Tibor Nyilasi bewundert. Natürlich fällt mir auch Herbert Prohaska ein, aber Schneckerl ist ja ohnehin klar."

Klaus Eckel, der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist, entpuppte sich als echter Austrianer. Und seit Donnerstag ist er nun auch Austria-Mitglied. Dazu hat sich der 48-Jährige Abos für sich und seine Kinder auf der Nord-Tribüne gesichert.

Eckel war ursprünglich Logistiker, ehe er um die Jahrtausendwende mit dem Kabarett begann. Erst vor Freunden, später bei Kleinkunstbewerben und letztlich heute in prall gefüllten Hallen in ganz Österreich. "Viele gute Kabarettisten sind auch Austria-Fans", weiß Eckel und spricht damit unter anderem Alfred Dorfer, Thomas Stipsits und Josef Hader an.