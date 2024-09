Handy oder Sport – der große Kampf gegen den Bildschirm

Samy Louis Fernbach hat 12.000 Follower auf Instagram. Der 13-jährige BMX- und Pumptrack-Fahrer ist ein kleiner Star in der Bikewelt, fährt bei der bekannten Show "Masters of Dirt" mit.

Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, die sich in einer kognitiv und körperlich wichtigen Entwicklungsphase befinden, in der sie den Grundstein für ihr weiteres Leben legen, verbringen auch schon durchschnittlich gut eine Stunde vor dem Bildschirm .

Das Meinungsforschungsinstitut IMAS hat gemeinsam mit dem Sportartikelhändler Intersport am Mittwoch eine Studie veröffentlicht, die darlegt, dass Jugendliche mehr als drei Stunden am Tag mit "smarten" Geräten verbringen – teilweise viel mehr.

So weit, so bekannt.

Schlüssel Vereinssport und Schule

"Man merkt, dass sich die Kinder verändern", sagt Theresa Kindlmayr, Turnlehrerin in einem Gymnasium in Wr. Neustadt. Bis vor Kurzem hat Kindlmayr beim Frauenteam von Rapid gespielt, will ihre eigene Sportbegeisterung an die Jugendlichen weitergeben. Doch sie merke: "In der Unterstufe, wo es noch vier Turnstunden pro Woche gibt, freuen sich alle. In der Oberstufe hat man immer mehr Jugendliche, die keine Lust auf Bewegung, Anstrengung und Schwitzen haben."