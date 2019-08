Handballer Nikola Bilyk ist der Mister 100 Prozent

Bilyk hatte beim Einzug in das Finale maßgeblich seine Hände im Spiel. Bereits beim Viertelfinalerfolg gegen Zamalek war der 22-Jährige mit neun Toren der Mann des Spiels gewesen, im Duell mit Vardar Skopje, dem amtierenden Champions League-Sieger, traf der Wiener nun abermals neun Mal. Was aber noch weit bemerkenswerter war: Bilyk war in diesem Match der Mister 100 Prozent und leistete sich im Abschluss keinen einzigen Fehlwurf. Am Ende hieß es 34:30 zu Gunsten der Kieler.