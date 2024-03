Olympia-Quali: Österreich startet mit Niederlage gegen Kroatien

Nach der 29:35-Niederlage gegen Kroatien ist der Traum von Paris zwar noch nicht ausgeträumt, doch er ist in weite Ferne gerückt.

Nichts wurde es mit der Fortsetzung des EM-Märchens der Handballer . Zum Auftakt des Olympia-Qualiturniers verließ das österreichische Nationalteam Donnerstagabend die Arena in Hannover mit hängenden Köpfen.

Zu Beginn der Partie war den Kroaten mit ihrem neuen Teamchef Dagur Sigurdsson die Verunsicherung noch anzumerken. Der Isländer, der einst auch in Österreich höchst erfolgreich tätig war, hatte in seinem ersten Spiel an der kroatischen Seitenlinie auf die flinken Spieler gesetzt – und die leisteten sich anfangs Ungenauigkeiten.

Perfekter Start für Österreich

Nach neun Minuten führten die Österreicher mit 5:1. Doch den Spielfluss konnte das Nationalteam nicht beibehalten. Auch eine Rote Karte in Minute 15 für den kroatischen Abwehrchef brachte den Favoriten nicht aus der Fassung. Die Kroaten waren nun voll im Spiel, das kaum Verschnaufpausen bot.