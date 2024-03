Handball: Österreichs Olympia-Traum beginnt mit einem Störenfried

"Mit Euch Österreichern kann man wirklich alles machen!" So soll es Dagur Sigurdsson in seiner Zeit als Spielertrainer beim Handball-Klub in Bregenz (2003 - 2007) gesagt haben, als er bei einem Freiwurf, mit dem Rücken zum Tor stehend, den Ball durch seine Beine und jene des Gegners zum danach völlig frei zum Torwurf gekommenen Mitspieler gepasst hat.