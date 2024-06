Nach Handball-Krimi: Linz holt sich erstmals seit 1996 den Titel

Linz ist wieder österreichische Handball-Hauptstadt. 28 Jahre nach dem letzten Titel sicherte sich der HC Linz wieder den Meistertitel in der Handball-Liga Austria (HLA). Das dritte und entscheidende Finalspiel gegen HC Hard war an Dramatik nicht zu überbieten: In der Verlängerung behielten die Linzer auswärts knapp mit 31:30 die Oberhand.