Handball-EM: Norwegerinnen holen in Wien gegen Dänemark Gold

Dabei hatten die Däninnen den besseren Start und in der ersten Hälfte fast immer die Führung inne. Norwegen, als Favorit gehandelt, hatte Probleme den Rhythmus zu finden. Erst knapp vor der Pause wendete Norwegen, angeführt von einer überragenden Henny Reistad, das Blatt und hatte mit 13:12 die Nase vorn. Noch war alles offen und ausgeglichen.

Die Wiener Stadthalle stand Kopf, die norwegischen Fans hatten allen Grund zum Jubeln. Norwegens Frauen kürten sich zum insgesamt zehnten Mal zu den Handball-Königin Europas. Am Ende setzten sie sich im Finale überraschend klar mit 31:23 gegen Dänemark durch.

Klare Sache in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte aber werden beide Teams wohl so schnell nicht vergessen. Dänemark agierte plötzlich unfassbar fehlerhaft, schwächte sich mit Zeitstrafen und erzielte minutenlang keinen Treffer. Ganz anders die Norwegerinnen, die sich in der Defensive auf Torfrau Solberg verlassen konnten, und in der Offensive nun nach Belieben trafen. Der Vorsprung wuchs zusehends, schon 15 Minuten vor dem Ende war klar, dass Norwegen dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben würde. 31:23 lautete der deutliche Endstand, die Norwegerinnen sind verdiente Europameisterinnen, Reistad wurde zur Spielerin des Finales gekürt.