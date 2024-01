Österreichs Showdown bei der Handball-EM wird zur Zerreißprobe

„Wir sind alle am Limit, aber das ist was fast Einmaliges, für so ein Turnier zerreißt man sich“, sagt Lukas Hutecek vor dem siebenten Spiel binnen 13 Tagen. Der wurfgewaltige Deutschland-Profi ist jener Spieler mit der größten Laufleistung der bisherigen EM. Die fast 27 zurückgelegten Kilometer sind eine Menge im Handball. Insgesamt finden sich in dieser Statistik vier Österreicher in den Top acht.

Die mannschaftliche Geschlossenheit ist es, mit der das Nationalteam seit Beginn des Turniers beeindruckt, und die den Halbfinaltraum des Außenseiters überhaupt erst möglich gemacht hat.