Handball-EM: Frankreich nach Krimi im Halbfinale

Das Spiel hatte schon viel versprochen – die Erwartungen wurden aber sogar noch übertroffen. In einem dramatischen Spiel siegte Frankreich in der Neuauflage des Olympia-Finales gegen die schon für das Halbfinale qualifizierten Dänen mit 30:29. Die Franzosen sprangen damit mit einem überaus spannenden Finish noch auf den Halbfinal-Zug auf.

Dabei gerieten Les Bleus in Budapest von Beginn an in Rückstand und mussten gegen eine souveräne Führung der Dänen ankämpfen.Der Anschlusstreffer zum 10:9 nach etwa 20 Minuten hatte in einer dominanten ersten Hälfte, die Dänemark mit 17:12 abschloss, Seltenheitswert. Nur beim 1:0 waren die Franzosen ebenfalls nur einen Treffer entfernt.

Das Beste zum Schluss

Im zweiten Durchgang lag zunächst zu keinem Zeitpunkt eine Aufholjagd der Franzosen in der Luft, die offensiv wie defensiv weiterhin zu unbeständig agierten und dem skandinavischen Kollektiv kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Erst spät drehten Les Bleus plötzlich auf, die Dänen verloren die Kontrolle über das Match. Aus einem 19:24 machte das Team von Erick Mathe kurzerhand ein 30:29 und feiert somit nicht nur das Halbfinale, sondern auch den Gruppensieg. Sehr zum Leidwesen der Isländer, denen einen 34:24-Erfolg über die Kroaten nichts half.

Die Franzosen treffen nun am Freitag ebenfalls in Budapest auf Rekord-Europameister Schweden. Dänemark spielt ebenfalls am Freitag gegen Titelverteidiger Spanien.