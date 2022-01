Duell mit Deutschland: Die Unerreichbaren in den Griff bekommen

Der große Nachbar, zu dem man manchmal ein bisschen neidisch hinüber blickt – nicht nur im Sport. Deutschland, ein Vorbild in vielen Belangen, auch wenn man das hierzulande natürlich nicht so gerne zugibt. Deutschland, der Erzrivale, der immer gut ist für bissige Schlagzeilen und solide Quoten. Kein Wunder also, dass der ORF die Partie vom Sport-Spartenkanal in den Hauptsender hebt.