Handball-EM in Omikron-Zeiten: Anwurf zu einem Wagnis

Die Schauplätze

Das Virus kennt zwar keine Grenzen, die europäische Pandemie-Politik allerdings schon. Während in den slowakischen EM-Arenen in Bratislava und Kosice eine Auslastung von jeweils nur 25 Prozent erlaubt ist, herrscht in Ungarn (Debrecen, Szeged, Budapest) Normalbetrieb. Im Budapester MVM Dome, mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern die größte permanente Handball-Arena des Kontinents, wird nicht nur bei den Spielen des Co-Gastgebers Volksfeststimmung herrschen. Am 30. Jänner wird dort auch der Europameister gekürt.