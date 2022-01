"Alles ist möglich": Handballstar Bilyk greift bei EM wieder an

In den Spielen gegen Polen, Deutschland (Sonntag) und Belarus (Dienstag) soll der Sprung zumindest unter die Top-Zwei gelingen. Er brächte den anvisierten Aufstieg in die Hauptrunde der besten Zwölf - und damit die Chance, das Ergebnis von 2020 zu übertrumpfen. Punkte aus der Vorrunde mitzunehmen, wäre auf dem Weg dorthin Gold wert. Deutschland sei in Gruppe D sicher zu favorisieren, aber: "Wenn alles supertoll läuft, kannst du auch Erster werden", meinte Bilyk angesichts einer verjüngten deutschen Equipe, die nur als Medaillen-Außenseiter gehandelt wird.

Gerade aber in den Schnittpartien gegen Polen und Belarus müsse man voll da sein - und das ohne Testspiele in der direkten Vorbereitung. Eine Entscheidung, die der ÖHB aufrund des großen Corona-Risikos traf - bisher mit Erfolg. "Es wäre nicht schlecht gewesen, zumindest ein Spiel zu haben, aber ich kann natürlich verstehen, dass das in dieser Situation schwer ist. Ich hoffe, es bleibt so", sagte Bilyk.

Während ihn die allgemeine Personalsituation mit viel Optimismus ins Turnier starten lässt und er sich um die Offensive "weniger Sorgen" macht, ist es einmal mehr die Defensive, die zur Achillesferse werden könnte. "Da waren wir schon bei der EM 2020 nicht überragend, nicht einmal gut. Das ist sicher unsere Baustelle, daran müssen wir arbeiten", gab Bilyk an. "Da sollten wir alles reinhauen, jeder einzelne muss hundert Prozent geben."