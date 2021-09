Nikola Bilyk: "Entscheidung für Österreich war eine Frage des Respekts"

Verfolgen Sie die Situation dort regelmäßig?

Ich telefoniere eigentlich jeden Tag mit meiner Oma, die mir immer wieder über die aktuelle Lage berichtet. Niemand wünscht sich das, dass es so läuft, wie es gerade tut. Ich hoffe zwar, dass sich die Lage bald bessern wird, doch leider sieht es momentan nicht danach aus.

Der Konflikt in der Ukraine zieht sich in die Länge. Mittlerweile hat man das Gefühl, dass er durch andere Brandherde in Vergessenheit geraten ist …

So ist es oft. Es gab eine Zeit, in der das Thema mit der Ukraine und Russland sehr präsent war. Jetzt ist das ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Das ist eigentlich nicht gut. Deswegen versuche ich auch immer wieder, die Leute einfach daran zu erinnern. Über solche Dinge sollte man sprechen.

Spüren Sie eine gewisse Hilflosigkeit?

Klar! Manchmal ist es auch schwierig, den Leuten die Situation bei uns zu erklären. Man erwischt auch sich selber sehr oft fragen: Was passiert da eigentlich? Wo beginnt und wo endet das Übel? Das ist eher das, was mir dann größere Sorgen bereitet. Es ist einfach so viel Korruption im Spiel. Der eine sagt, dass sei die Schuld der Ukraine, der andere schiebt den Russen die Schuld zu. Das ist eher das, was mir dieses Gefühl von Hilflosigkeit gibt.

Werfen wir zum Schluss einen Blick in die ferne Zukunft. Wo sehen Sie sich in 10-15 Jahren, nach dem Karriereende?

Ich bin eigentlich nicht der Mensch, der so weit in die Zukunft schaut. Weil ich weiß, dass im Sport einfach auch alles passieren kann. Wenn man mich jetzt so fragt: Es ist sicher der Plan, zurück nach Österreich kommen und da zu leben. Das Leben hat mir aber schon oft gezeigt, dass man sich für Überraschungen bereit halten sollte.