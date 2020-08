Österreichs Handball nach Bilyks Kreuzbandriss unter Schock

Die Nachricht vom Kreuzbandriss von Aushängeschild Nikola Bilyk hat am Sonntag für eine Erschütterung der heimischen Handballszene gesorgt. Sie hat "uns alle tief ins Mark getroffen", erklärte ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner am Montag. Teamchef Ales Pajovic, der auf seinen Besten u.a. bei der WM im Jänner 2021 verzichten muss, war aber überzeugt, dass Bilyk "stärker zurückkommt".

Passiert ist es am Sonntag im Rahmen eines Trainings des Bilyk-Klubs THW Kiel im Camp in Graz. Der 23-jährige Rückraumspieler erhielt beim Aufkommen einen seitlichen Schlag aufs Knie, im Krankenhaus wurde die schwere Blessur zur bitteren Gewissheit. Laut einer Mitteilung seines Teams wird Bilyk am Dienstag in Innsbruck operiert. Der Eingriff werde von Christian Fink vorgenommen, hieß es. Der Spezialist hatte neben zahlreichen Skirennläufern unter anderen auch den deutschen Fußball-Star Leroy Sane nach einem Kreuzbandriss operiert.