Kreuzbandriss: Teamkapitän Nikola Bilyk fällt lange aus

Jahrelang war es in der Karriere von Nikola Bilyk stets nur steil bergauf gegangen. Der Wiener machte in jungen Jahren schon Karriere und ist in seinem Alter bereits ein Leistungsträger beim deutschen Serienmeister THW Kiel und Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft.

Nun musste der 23-Jährige den ersten schweren Rückschlag in seiner Karriere hinnehmen. Nikola Bilyk zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt zumindest sechs Monate aus. Passiert ist dem Rückraumspieler die schwere Verletzung am ersten Tag des Trainingslagers in Graz. "Die Diagnose macht mich traurig”, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: "Solch eine gravierende Verletzung ist für Niko und den THW Kiel ein schwerer Rückschlag. Niko war in einer tollen Verfassung, hat individuell in der spielfreien Zeit überragend gearbeitet.”