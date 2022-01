Österreichs Handballer verpatzen den Start in die EM

„Man muss schon sagen, dass das ein Riesen-Dämpfer ist und dass es nun sehr, sehr schwierig wird“, befand Kreisläufer Fabian Posch. Man habe einfach viel zu viele Tore bekommen, lautete der Grundton. „31 erzielte Tore sind ja in Ordnung“, sagte Teamchef Ales Pajovic, „aber unsere Deckung hatte große Probleme.“

"Keine Ausreden"

Dabei war die Ausgangslage vielversprechend gewesen vor dem Anpfiff. Österreichs Team trat nahezu in Bestbesetzung an, während die Polen kurzfristig fünf Corona-Positive ersetzen mussten. Prompt überraschte der neuformierte Gegner die Österreicher zu Beginn der Partie mit einer offensiven Deckungsvariante. „Als Ausrede lasse ich das nicht gelten“, meinte der Teamchef, „gerade in der Abwehr wussten wir, was uns erwartet. Dennoch konnten wir keine passenden Lösungen finden.“