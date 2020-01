Handball: Ein Bodenwischer und ein Skifahrer als Erfolgsgaranten

Thomas Eichberger: Der glückliche Spätstarter

Als Thomas Eichberger das erste Mal in seinem Leben in einem Handballtor stand, war Teamkollege Robert Weber bereits seit zwei Jahren Nationalspieler. Die beiden Handballer trennen jedoch keine Jahrzehnte, sondern lediglich acht Jahre. Weil in der Grazer Schulmannschaft ein Goalie gesucht wurde, stellte sich an jenem Tag im Jahr 2006 eben Thomas Eichberger zwischen die Pfosten, ein Jahr später hing der Knittelfelder die durchaus verheißungsvolle Skifahrerkarriere an den Nagel.